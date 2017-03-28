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Прокуроры просят передать дело В.Януковича в любой суд Киева, кроме Печерского

Прокуроры просят передать дело В.Януковича в любой суд Киева, кроме Печерского

Киев • УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Представители государственного обвинения попросили коллегию Апелляционного суда Киева определить подсудность за одним из районных судов Киева, кроме Печерского райсуда, для рассмотрения уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене, передает корреспондент УНН.

"Определить подсудность за одним из районных судов Киева, кроме Печерского районного суда", - сказал военный прокурор Руслан Кравченко.

Однако адвокат В.Сердюк сказал, что не все судьи Печерского райнного суда Киева участвовали во время досудебного следствия по делу В.Януковича и могут рассматривать производство.

"Есть судьи и они могут рассмотреть. Поэтому просим оставить производства в Печерском районном суде", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд начал определения подсудности по делу В.Януковича.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд .

Впоследствии дело о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности .

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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