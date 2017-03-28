Прокурори просять передати справу В.Януковича до будь-якого суду Києва, крім Печерського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Представники державного обвинувачення попросили колегію Апеляційного суду Києва визначити підсудність за одним з районних судів Києва, крім Печерського райсуду, для розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.
"Визначити підсудність за одним з районних судів Києва, окрім Печерського районного суду", - сказав військовий прокурор Руслан Кравченко.
Однак адвокат В.Сердюк сказав, що не всі судді Печерського райнного суду Києва брали участь під час досудового слідства у справі В.Януковича і можуть розглядати провадження.
"Є судді і вони можуть розглянути. Тому просимо залишити провадження у Печерському районному суді", - наголосив адвокат.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд розпочав визначення підсудності у справі В.Януковича.
Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.
Згодом справу про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.