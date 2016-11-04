Прокурор Полтавщины задекларировал доход в 403,725 тыс. Гривен
Киев • УНН
КИЕВ-ПОЛТАВА. 4 ноября. УНН. Новоназначенный прокурор Полтавской области Николай Кармазин в электронной декларации задекларировал земельные участки площадью 4 тыс. кв м в селе Балясное и 570 кв. м в селе Марченко Диканьского района Полтавской области, передает корреспондент УНН-Центр .
В е-декларации о доходах 2015 года М.Кармазин задекларировал доход в 403,725 тыс. гривен, из которых 315,632 тыс. гривен - зарплата и остальные - пенсия. Также он сохраняет наличными 19 тыс. долларов.
М. Кармазин также указал в декларации квартиру в 78 кв.м.
Жена прокурора, Людмила Кармазина, имеет квартиру площадью в 64 кв.м., зарплату в 72,598 тыс. гривен и доход от занятия предпринимательской деятельностью - 500 грн.
Сын прокурора - Вадим Кармазин - получил в 2015 году зарплату в размере 60,09 тыс. грн.
Единственный задекларированный автомобиль - Skoda Octavia 2013 г.в., стоимостью 258 тыс. гривен находится в собственности Марины Кармазиной.
Напомним, 3 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил нового руководителя прокуратуры Полтавской области .