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15 марта, 19:03 • 114987 просмотра

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15 марта, 13:44 • 165944 просмотра

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Прокурор Полтавщины задекларировал доход в 403,725 тыс. Гривен

Прокурор Полтавщины задекларировал доход в 403,725 тыс. Гривен

Киев • УНН

 • 9588 просмотра

КИЕВ-ПОЛТАВА. 4 ноября. УНН. Новоназначенный прокурор Полтавской области Николай Кармазин в электронной декларации задекларировал земельные участки площадью 4 тыс. кв м в селе Балясное и 570 кв. м в селе Марченко Диканьского района Полтавской области, передает корреспондент УНН-Центр .

В е-декларации о доходах 2015 года М.Кармазин задекларировал доход в 403,725 тыс. гривен, из которых 315,632 тыс. гривен - зарплата и остальные - пенсия. Также он сохраняет наличными 19 тыс. долларов.

М. Кармазин также указал в декларации квартиру в 78 кв.м.

Жена прокурора, Людмила Кармазина, имеет квартиру площадью в 64 кв.м., зарплату в 72,598 тыс. гривен и доход от занятия предпринимательской деятельностью - 500 грн.

Сын прокурора - Вадим Кармазин - получил в 2015 году зарплату в размере 60,09 тыс. грн.

Единственный задекларированный автомобиль - Skoda Octavia 2013 г.в., стоимостью 258 тыс. гривен находится в собственности Марины Кармазиной.

Напомним, 3 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил нового руководителя прокуратуры Полтавской области .

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