Прокурор Полтавщини задекларував дохід у 403,725 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 4 листопада. УНН. Новопризначений прокурор Полтавської області Микола Кармазін в електронній декларації задекларував земельні ділянки площею: 4 тис. кв.м. у селі Балясному та 570 кв.м. відповідно у селі Марченки Диканьського району Полтавської області, передає кореспондент УНН-Центр.
У е-декларації про доходи за 2015 рік М.Кармазін задекларував дохід в 403,725 тис. гривень, з яких 315,632 тис. гривень — зарплата і решта — пенсія. Також він зберігає готівкою 19 тис. доларів.
М. Кармазін також вказав у декларації квартиру в 78 кв.м.
Дружина прокурора, Людмила Кармазіна, має квартиру, площею в 64 кв.м., зарплату в 72,598 тис. гривень і дохід від заняття підприємницькою діяльністю — 500 грн.
Син прокурора — Вадим Кармазін — отримав у 2015 році зарплату в розмірі 60,09 тис. грн.
Єдиний задекларований автомобіль — Skoda Octavia 2013 р.в., вартістю 258 тис. гривень знаходиться у власності Марини Кармазіної.
Нагадаємо, 3 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового керівника прокуратури Полтавської області.