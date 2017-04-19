Прокуратура задержала председателя сельсовета в Киевской области на взятке в 60 тыс. гривен

"В среду, 19 апреля 2017, следователями столичной прокуратуры совместно с ГВ БКОП ГУ СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области на получении 60 тыс. грн неправомерной выгоды разоблачен председатель сельского совета за отвод земельного участка на территории Васильковского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник был задержан "на горячем" после получения им от гражданина второй части обусловленных средств.

"Сведения о совершенное правонарушение внесены в Едрей по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в пресс- службе.

Как сообщал УНН, заместителя гендиректора аэропорта Львова задержали на взятке в 40 тыс. грн.