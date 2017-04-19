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Прокуратура затримала голову сільради у Київській області на хабарі у 60 тис. гривень

Прокуратура затримала голову сільради у Київській області на хабарі у 60 тис. гривень

Київ • УНН

 • 11549 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прокуратура міста Києва затримала голову сільради у Київській області на хабарі у 60 тис. гривень за відведення земельної ділянки на території Васильківського району Київської області. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"У середу, 19 квітня 2017 року, слідчими столичної прокуратури спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на одержанні 60 тис. грн неправомірної вигоди викрито голову сільської ради за відведення земельної ділянки на території Васильківського району Київської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадовця було затримано на «гарячому» після одержання ним від громадянина другої частини обумовлених коштів.

"Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грн.

Українські Національні Новини

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