Прокуратура затримала голову сільради у Київській області на хабарі у 60 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прокуратура міста Києва затримала голову сільради у Київській області на хабарі у 60 тис. гривень за відведення земельної ділянки на території Васильківського району Київської області. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
"У середу, 19 квітня 2017 року, слідчими столичної прокуратури спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області на одержанні 60 тис. грн неправомірної вигоди викрито голову сільської ради за відведення земельної ділянки на території Васильківського району Київської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посадовця було затримано на «гарячому» після одержання ним від громадянина другої частини обумовлених коштів.
"Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, заступника гендиректора аеропорту Львова затримано на хабарі в 40 тис. грн.