Прокуратура зарегистрировала производство в отношении действий полиции во время столкновений под ВР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Прокуратурой города Киева проработана информация, освещена в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действий полицейских во время событий 3 марта 2018 года рядом с зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Досудебное расследование поручено следователям СО ГУСБУ в городе Киеве и Киевской области. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

Кроме того, прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту возможного умышленного препятствования работником полиции профессиональной деятельности журналиста издания "Радио Свобода". По словам представителя прессы, находясь под зданием Верховной Рады Украины на ул. Грушевского и осуществляя видеосъемку утренних событий, к нему с спины подошел полицейский и, несмотря на предъявленное удостоверение журналиста, применил спецсредство.

С целью проверки этой информации зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.3 ст.171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались схватки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.

Позже стало известно, что во время проведения следственных действия в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, полиция задержала большое количество лиц, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов.

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