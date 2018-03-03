Прокуратура зареєструвала провадження щодо дій поліції під час сутичок під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Прокуратурою міста Києва опрацьована інформація, що висвітлена у засобах масової інформації, щодо можливих неправомірних дій поліцейських під час подій 3 березня 2018 року поряд з будинком Верховної Ради України на вул. Грушевського. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
З метою повної, всебічної та об’єктивної перевірки інформації прокуратурою столиці зареєстровано кримінальне провадження з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).
Досудове розслідування доручено слідчим СВ ГУСБУ у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.
Крім того, прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом можливого умисного перешкоджання працівником поліції професійній діяльності журналіста видання “Радіо Свобода”. За словами представника преси, перебуваючи під будівлею Верховної Ради України на вул. Грушевського та здійснюючи відеозйомку ранкових подій, до нього зі спіни підійшов поліцейський та, не зважаючи на пред’явлене посвідчення журналіста, застосовував спецзасіб.
З метою перевірки цієї інформації зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).
Нагадаємо, зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Пізніше стало відомо, що під час проведення слідчих дії в наметовому містечку біля Верховної Ради України, поліція затримала велику кількість осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів.