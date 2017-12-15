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10 марта, 16:40 • 103265 просмотра

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Прокуратура предотвратила рейдерский захват столичного отеля "Казацкий"

Прокуратура предотвратила рейдерский захват столичного отеля "Казацкий"

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Органам военной прокуратуры удалось предотвратить рейдерский захват столичного отеля "Казацкий", который находится на балансе Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364 и ч.2 ст.364 УК Украины, в ходе которого установлено, что договор о совместной инвестиционной деятельности от 03.10.2000 между государственным предприятием Министерства обороны Украины "Отель "Казацкий" (далее - ГП МОУ "Отель "Казацкий"), с зарегистрированными в оффшорных зонах компаниями заключен с нарушением требований действующего законодательства, с целью противоправного завладения государственным недвижимым имуществом", - говорится в сообщении.

Досудебным расследования установлено, что отчуждение имущества ГП МОУ "Отель "Казацкий" компетентными государственными органами не принималось, стороны договора о совместной деятельности пытались незаконно отстранить недвижимое имущество Министерства обороны Украины, в том числе, путем искусственного устранения государства Украина от правомерной защиты государственных интересов в государственных судах Украины.

Кроме того, оффшорными компаниями условия договора не выполнялись, денежные средства, внесенные на баланс совместной деятельности, преимущественно использовались не для целей совместной деятельности, а для предоставления беспроцентных займов сторонним предприятиям.

С целью недопущения незаконного вывода объектов недвижимости ГП МОУ "Отель "Казацкий" из государственной собственности военной прокуратурой, в ходе осуществления представительской деятельности, в судебном порядке договор о совместной инвестиционной деятельности признано недействительным.

Таким образом, органам военной прокуратуры удалось избежать рейдерского захвата недвижимого имущества Министерства обороны Украины.

В то же время в Генпрокуратуре отметили, что в средствах массовой информации опубликована информация о якобы умышленном невыполнении государством Украина Решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по объектам недвижимости, которые принадлежат государству в лице ГП Министерства обороны Украины "Отель "Казацкий".

"Указанная информация не соответствует действительности, исходя из следующего", - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНН, ГПУ не выявила уклонения от уплаты налогов в шести нардепов.

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