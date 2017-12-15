Прокуратура запобігла рейдерському захопленню столичного готелю “Козацький”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Органам військової прокуратури вдалося запобігти рейдерському захопленню столичного готелю “Козацький”, який перебуває на балансі Міністерства оборони України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
"Так, слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364 та ч.2 ст.364 КК України, у ході якого встановлено, що договір про спільну інвестиційну діяльність від 03.10.2000 між державним підприємством Міністерства оборони України “Готель “Козацький” (далі — ДП МОУ “Готель „Козацький“), із зареєстрованими в офшорних зонах компаніями укладений з порушенням вимог чинного законодавства, з метою протиправного заволодіння державним нерухомим майном”, — йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідування з’ясовано, що відчуження майна ДП МОУ “Готель “Козацький” компетентними державними органами не приймалось, сторони договору про сумісну діяльність намагались незаконно відчужити нерухоме майно Міністерства оборони України, в тому числі, шляхом штучного усунення держави Україна від правомірного захисту державних інтересів в державних судах України.
Окрім того, офшорними компаніями умови договору не виконувались, грошові кошти внесені на баланс спільної діяльності переважно використовувались не для цілей спільної діяльності, а для надання безвідсоткових позик стороннім підприємствам.
З метою недопущення незаконного виведення об’єктів нерухомості ДП МОУ “Готель “Козацький” з державної власності військовою прокуратурою, в ході здійснення представницької діяльності, в судовому порядку договір про спільну інвестиційну діяльність визнано недійсним.
Таким чином, органам військової прокуратури вдалось уникнути рейдерського захоплення нерухомого майна Міністерства оборони України.
Водночас у Генпрокуратурі зазначили, що у засобах масової інформації опубліковано інформацію про нібито умисне невиконання державою Україна Рішення Арбітражного інституту Торгової палати м.Стокгольма щодо об’єктів нерухомості, які належать державі в особі ДП Міністерства оборони України “Готель “Козацький”.
“Зазначена інформація не відповідає дійсності, виходячи з наступного”, — наголосили в ГПУ.
Як повідомляв УНН, ГПУ не виявила ухилення від сплати податків у шести нардепів.