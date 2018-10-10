Прокуратура изучает причастность иностранных фирм к строительству Крымского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Прокуратура АР Крым изучает причастность украинских и иностранных фирм к строительству так называемого Крымского моста. Об этом сегодня во время брифинга заявил прокурор АР Крым Юндуз Мамедов, передает корреспондент УНН.
"Мы открыли производство по строительству Крымского моста... также изучаем участие (в этом проекте - ред.) и украинских фирм и иностранных", - сказал Мамедов.
По его словам, сейчас прокуратурой АР Крым направлены соответствующие запросы в ряд иностранных государств.
Как ранее информировал УНН, движение по автомобильной трассе из-за Крымский мост для легковых машин открыли 16 мая. Железнодорожный мост будет запущен в 2019 году. На оккупирован Россией украинский полуостров ходить поезда из 11 городов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других.