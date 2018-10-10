Прокуратура вивчає причетність іноземних фірм до будівництва Кримського мосту

“Ми відкрили провадження щодо будівництва Кримського мосту... також вивчаємо участь (в цьому проекті — ред.) і українських фірм, і іноземних”, — сказав Мамедов.

За його словами, наразі прокуратурою АР Крим надіслано відповідні запити до низки іноземних держав.

Як раніше інформував УНН, рух по автомобільній трасі через Кримський міст для легкових машин відкрили 16 травня. Залізничний міст буде запущений у 2019 році. На окупований Росією український півострів ходитимуть потяги із 11 міст РФ, у тому числі з Москви, Санкт-Петербурга, Мурманська, Єкатеринбурга, Пермі, Новосибірська та інших.