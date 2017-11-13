Прокуратура отсудила в пользу государства 30% долю на Сахалинском месторождении

Так, в 2000 году между Полтавским государственным геологическим предприятием “Полтаванефтегазгеология” и ООО “Сириус-1” был заключен договор о совместной инвестиционной и производственной деятельности на геологическое изучение и промышленную разработку на территории Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Дополнительным соглашением к договору в 2007 году в состав участников включены Национальную акционерную компанию “Надра Украины” и изложен договор о совместной деятельности в новой редакции, согласно которой размер доли компании в договоре составил 30%. В дальнейшем, между НАК “Надра Украины” и ООО “Голден Деррик” заключен договор купли-продажи указанной доли в праве общей долевой собственности по договору.

Отмечается, что вместе с тем, в нарушение своих договорных обязательств ООО “Голден Деррик” не уплатило определенную стоимость приобретенной доли, в связи с чем указанный договор расторгнут в судебном порядке. При таких обстоятельствах доля в общей собственности подлежала возврату в собственность компании “Надра Украины”.

“Хозяйственный суд города Киева согласился с вышеупомянутыми доводами столичной прокуратуры и признал ПАО” НАК “Надра Украины” право собственности на спорную долю в размере 30% в совместной деятельности ", - отметили в прокуратуре.

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