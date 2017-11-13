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Прокуратура відсудила на користь держави 30% частку на Сахалінському родовищі

Прокуратура відсудила на користь держави 30% частку на Сахалінському родовищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прокуратура через суд у державну власність в особі ПАТ “НАК “Надра України” 30% Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Про це повідомляє прокуратура міста Києва, передає УНН

Так, у 2000 році між Полтавським державним геологічним підприємством “Полтаванафтогазгеологія” та ТОВ “Сіріус-1” був укладений договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність на геологічне вивчення та промислову розробку на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. 

Додатковою угодою до договору в 2007-му році до складу учасників включено Національну акціонерну компанію “Надра України” та викладено договір про спільну діяльність у новій редакції, за якою розмір частки компанії у договорі становив 30%.  У подальшому, між НАК “Надра України” та ТОВ “Голден Деррік” укладено договір купівлі-продажу вказаної частки у праві спільної часткової власності за договором.

Зазначається, що разом з тим, у порушення своїх договірних зобов’язань ТОВ “Голден Деррік” не сплатило визначену вартість придбаної частки, у зв’язку з чим зазначений договір розірвано у судовому порядку. За таких обставин частка у спільній власності підлягала поверненню у власність компанії “Надра України”.

"Господарський суд міста Києва погодився з вищезазначеними доводами столичної прокуратури та визнав за ПАТ “НАК “Надра України” право власності на спірну частку у розмірі 30% у спільній діяльності", - відзначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, землю ландшафтної пам'ятки на острові Труханів повернули Києву.

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