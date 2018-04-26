Прокуратура открыла производство по факту подделки решения суда по делу Амосовой

10 марта в ряде СМИ появилась ложная информация о повторном обновления Екатерины Амосовой в должности ректора и запрет проводить проверку НМУ им. Богомольца.

Хотя решение официально не поступало, МЗ подало апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом не выносилось. То есть суд не возобновлял Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца.

В связи с этим Минздрав обратилось в правоохранительные органы по поводу возможного подлога постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Амосовой К.М. в Министерство здравоохранения Украины.



Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины - подделка удостоверения или иного официального документа. Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве.



Как сообщал УНН, в Национальном медицинском университете имени Богомольца обнародовали копию постановления Печерского районного суда Киева, в котором суд удовлетворил иск защитника руководительницы вуза Екатерины Амосовой о запрете МЗ объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ.



30 марта после публичного рассмотрения отчета ректора НМУ Екатерины Амосовой комиссия Минздрава Украины единогласным решением признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала Министерству досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году.

Впоследствии Минздрав решил уволить ректора НМУ Амосова.

Министерство здравоохранения объявило 23 апреля конкурс на замещение вакантной должности ректора НМУ им. Богомольца.