Прокуратура відкрила провадження по факту підроблення ухвали суду у справі Амосової
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення позову Амосової К.М. до Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.
10 березня у низці ЗМІ з’явилась неправдива інформація про повторне поновлення Катерини Амосової на посаді ректора та заборону проводити перевірку НМУ ім. Богомольця.
Хоча ухвала офіційно не надходила, МОЗ подало апеляційну скаргу в межах строків оскарження. Суд розглянув цю скаргу і встановив, що зазначена ухвала судом не виносилась. Тобто суд не поновлював Катерину Амосову на посаді ректора і не забороняв проводити перевірку НМУ ім. Богомольця.
У зв'язку з цим МОЗ звернулось до правоохоронних органів щодо можливого підроблення ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення позову Амосової К.М. до Міністерства охорони здоров’я України.
Прокуратура міста Києва розпочала досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа. Проведення розслідування доручено СУ ГУ Національної поліції в місті Києві.
Як повідомляв УНН, у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця оприлюднили копію ухвали Печерського районного суду Києва, у якій суд задовольнив позов захисника очільниці вишу Катерини Амосової щодо заборони МОЗ оголошувати конкурс на заміщення посади ректора НМУ.
30 березня після публічного розгляду звіту ректора НМУ Катерини Амосової комісія МОЗ України одноголосним рішенням визнала роботу ректора НМУ у 2017 році незадовільною та рекомендувала Міністерству достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 році.
Згодом МОЗ вирішив звільнити ректора НМУ Амосову.
Міністерство охорони здоров'я оголосило 23 квітня конкурс на заміщення вакантної посади ректора НМУ ім. Богомольця.