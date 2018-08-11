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Прокуратура Румынии занялась делом о разгоне демонстрантов

Киев • УНН

 • 10273 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Прокуратура в Румынии открыла уголовное дело относительно действий жандармерии и других инцидентов, которые произошли накануне вечером на площади Виктория в Бухаресте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Agerpres.

Прокуратура Румынии занялась делом о разгоне демонстрантов

Военные прокуроры открыли уголовное дело относительно вмешательства жандармов и относительно инцидентов, произошедших во время вчерашней демонстрации на площади Виктория, заявили в субботу в офисе генерального прокурора страны, сообщает издание.

Также указано, что прокуратура собирается собрать жалобы, поданные в полицейские участки, и все поданные жалобы будут зарегистрированы по уникальному номеру.

Ранее сегодня президент Румынии Клаус Иоханнис призвал генерального прокурора Августина Лазара начать расследование с целью установления фактической ситуации и разъяснить конкретный способ вмешательства жандармерии в целях восстановления общественного порядка на пятничных протестах на площади Виктория в Бухаресте.

Напомним, 440 участникам антиправительственной манифестации в Бухаресте, в том числе 24 жандармам, была оказана медицинская помощь, 65 человек были доставлены в больницу.

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