Прокуратура Румынии занялась делом о разгоне демонстрантов

Военные прокуроры открыли уголовное дело относительно вмешательства жандармов и относительно инцидентов, произошедших во время вчерашней демонстрации на площади Виктория, заявили в субботу в офисе генерального прокурора страны, сообщает издание.

Также указано, что прокуратура собирается собрать жалобы, поданные в полицейские участки, и все поданные жалобы будут зарегистрированы по уникальному номеру.

Ранее сегодня президент Румынии Клаус Иоханнис призвал генерального прокурора Августина Лазара начать расследование с целью установления фактической ситуации и разъяснить конкретный способ вмешательства жандармерии в целях восстановления общественного порядка на пятничных протестах на площади Виктория в Бухаресте.

Напомним, 440 участникам антиправительственной манифестации в Бухаресте, в том числе 24 жандармам, была оказана медицинская помощь, 65 человек были доставлены в больницу.