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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прокуратура Румунії зайнялася справою про розгін демонстрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Прокуратура у Румунії відкрила кримінальну справу щодо дій жандармерії та інших інцидентів, які сталися напередодні ввечері на площі Вікторія у Бухаресті. Про це УНН повідомляє з посиланням на Agerpres.

Прокуратура Румунії зайнялася справою про розгін демонстрантів

Військові прокурори відкрили кримінальну справу щодо втручання жандармів і щодо інцидентів, що сталися під час вчорашньої демонстрації на площі Вікторія, заявили в суботу в офісі генерального прокурора країни, повідомляє видання.

Також зазначено, що прокуратура збирається зібрати скарги, подані до поліцейських дільниць, і всі подані скарги будуть зареєстровані за унікальним номером.

Раніше сьогодні президент Румунії Клаус Іоханніс закликав генерального прокурора Августина Лазара почати розслідування з метою встановлення фактичної ситуації і роз'яснити конкретний спосіб втручання жандармерії в цілях відновлення громадського порядку на п'ятничних протестах на площі Вікторія в Бухаресті.

Нагадаємо, 440 учасникам антиурядової маніфестації в Бухаресті, в тому числі 24 жандармам, була надана медична допомога, 65 осіб були доставлені в лікарню.

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