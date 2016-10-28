Прокуратура начала проверку условий размещения военных в Сумской области

Так, в сети Интернет появилась информация о ненадлежащих условиях размещения военнослужащих 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

На место дислокации указанного подразделения бригады осуществило выезд руководство военной прокуратуры Сумского гарнизона. Установлено, что в результате недостроя казарменного фонда в г. Глухове Сумской области, прибывших из зоны проведения антитеррористической операции военнослужащих разместили в палаточном лагере. Каждую палатку обогревают, развернули медицинский пункт, организовали место для принятия душа. Военнослужащих обеспечили питанием и питьевой водой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 191 УК Украины, по факту растраты средств должностными лицами Северного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины при строительстве казарменного фонда в г. Глухове.

В ходе расследования будут исследованы вопросы соблюдения требований законодательства военным командованием при перемещении указанного подразделения из зоны проведения антитеррористической операции на место постоянной дислокации в Глухов. Военные должностные лица, при наличии оснований, будут привлечены к ответственности.