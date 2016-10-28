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Прокуратура розпочала перевірку умов розміщення військових на Сумщині

Київ • УНН

 • 8781 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прокуратура розпочала перевірку умов розміщення військових на Сумщині, у зв'язку з розповсюдженням інформації щодо неналежних умов розміщення військовослужбовців 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади Збройних Сил України. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокуратура розпочала перевірку умов розміщення військових на Сумщині

Так, у мережі Інтернет з'явилася інформація, щодо неналежних умов розміщення військовослужбовців 16-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади Збройних Сил України.

На місце дислокації вказаного підрозділу бригади здійснено виїзд керівництва військової прокуратури Сумського гарнізону. Встановлено, що в результаті недобудови казарменого фонду у м. Глухові Сумської області, прибувших із зони проведення антитерористичної операції військовослужбовців, розміщено в наметовому таборі. Кожен намет обігрівається, розгорнуто медичний пункт, організовано місце для приймання душу. Військовослужбовців забезпечено харчуванням та питною водою.

Наразі правоохоронці здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів службовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України під час будівництва казарменого фонду у м. Глухові.

У ході розслідування буде досліджено питання додержання вимог законодавства військовим командуванням під час переміщення зазначеного підрозділу із зони проведення антитерористичної операції до місця постійної дислокації у м.Глухів. Військові службові особи, за наявності підстав, будуть притягнуті до відповідальності.

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