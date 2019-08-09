Прокуратура будет просить для директора ГП "Оператор рынка" взятие под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Прокуратура будет просить в суде для директора ГП "Оператор рынка" избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Специальной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"Прокуратура будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 50 млн грн", - сообщила пресс-секретарь.
Кроме того, для руководителя отдела управления энергорынка НКРЭКУ также ходатайствовать о взятии под стражу с возможностью внесения залога в размере почти 5 млн грн.
Также в Соломенском райсуде сообщили УНН, что судебное заседание в отношении директора ГП "Оператор рынка" запланировано на 14.00.
Как сообщал УНН, 8 августа по процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие глава и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.
В указанном производстве сообщено о подозрении 6 лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц использовании должностным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия. Непосредственно подозрение вручена 2 лицам - начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ, речь идет о Владимире Евдокимове.