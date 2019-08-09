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Прокуратура проситиме для директора ДП “Оператор ринку” тримання під вартою

Прокуратура проситиме для директора ДП “Оператор ринку” тримання під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прокуратура проситиме в суді для директора ДП “Оператор ринку” обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомила прес-секретар Спеціальної антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

“Прокуратура клопотатиме перед судом обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 50 млн грн”, — повідомила прес-секретар.

Крім того, для керівника відділу управління енергоринку НКРЕКП також клопотатимуть про взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі майже 5 млн грн.

Також в Солом’янському райсуді УНН повідомили, що судове засідання щодо директора ДП “Оператор ринку” заплановане на 14.00.

Як повідомляв УНН, 8 серпня за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективами Національного антикорупційного бюро України повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

У вказаному провадженні повідомлено про підозру 6 особам в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Безпосередньо підозра вручена 2 особам — начальнику управління енергоринку НКРЕКП та чинному директору ДП “Оператор ринку”, який у період запровадження “Роттердам+” був членом НКРЕКП, мова йде про Володимира Євдокимова.

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