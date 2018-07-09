Прокуратура просит суд продлить арест Вышинского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым подала ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей для руководителя "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.
"Подали ходатайство о продлении срока содержания под стражей (относительно К.Вишинського - ред.)", - сказала пресс-секретарь.
Тихончик также рассказала, что в рамках досудебного следствия еще продолжаются 9 экспертиз.
Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина".
Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест.
6 июля Вышинскому сообщили о еще одном подозрении относительно незаконного приобретения и хранения оружия.