Прокуратура просит суд продлить арест Вышинского

"Подали ходатайство о продлении срока содержания под стражей (относительно К.Вишинського - ред.)", - сказала пресс-секретарь.



Тихончик также рассказала, что в рамках досудебного следствия еще продолжаются 9 экспертиз.



Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе "РИА Новости-Украина".



Позже стало известно, что руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч.1 ст.111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест.



6 июля Вышинскому сообщили о еще одном подозрении относительно незаконного приобретения и хранения оружия.