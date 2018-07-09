Прокуратура просить суд продовжити арешт Вишинського

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим подала клопотання до суду про продовження строку тримання під вартою для керівника "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

"Подали клопотання про продовження строку тримання під вартою (стосовно К.Вишинського – ред.)", - сказала прес-секретар.

Тихончик також розповіла, що в межах досудового слідства ще тривають 9 експертиз.

Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина".

Пізніше стало відомо, що керівнику "РИА Новости-Украина" було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

1 червня Апеляційний суд Херсонської області залишив у силі арешт.

6 липня Вишинському повідомили про ще одну підозру щодо незаконного придбання і зберігання зброї.

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