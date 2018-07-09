Прокуратура просить суд продовжити арешт Вишинського

"Подали клопотання про продовження строку тримання під вартою (стосовно К.Вишинського – ред.)", - сказала прес-секретар.



Тихончик також розповіла, що в межах досудового слідства ще тривають 9 експертиз.



Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина".



Пізніше стало відомо, що керівнику "РИА Новости-Украина" було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.



17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



1 червня Апеляційний суд Херсонської області залишив у силі арешт.



6 липня Вишинському повідомили про ще одну підозру щодо незаконного придбання і зберігання зброї.