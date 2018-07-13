Прокуратура просит суд продлить арест Савченко еще на 60 суток

"Прошу продлить меру пресечения подозреваемой Савченко сроком на 60 суток без определения суммы залога", - сказал прокурор Банных.

Напомним, следственный судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бугиль отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства об оставлении без рассмотрения ходатайства прокуратуры продлить арест народному депутату Надежде Савченко.