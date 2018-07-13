Прокуратура просит суд продлить арест Савченко еще на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Прокуроры главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины просят Шевченковский районный суд Киева продлить еще на 60 суток мера пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.
"Прошу продлить меру пресечения подозреваемой Савченко сроком на 60 суток без определения суммы залога", - сказал прокурор Банных.
Напомним, следственный судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бугиль отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства об оставлении без рассмотрения ходатайства прокуратуры продлить арест народному депутату Надежде Савченко.