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Прокуратура просить суд продовжити арешт Савченко ще на 60 діб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Прокурори головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України просять Шевченківський районний суд Києва продовжити ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.

“Прошу продовжити запобіжний захід підозрюваній Савченко строком на 60 діб без визначення суми застави”, — сказав прокурор Банних.

Нагадаємо, слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бугіль відмовив адвокатам у задоволенні клопотання щодо залишення без розгляду клопотання прокуратури продовжити арешт народному депутату Надії Савченко.

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