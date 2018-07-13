Прокуратура просить суд продовжити арешт Савченко ще на 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Прокурори головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України просять Шевченківський районний суд Києва продовжити ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
“Прошу продовжити запобіжний захід підозрюваній Савченко строком на 60 діб без визначення суми застави”, — сказав прокурор Банних.
Нагадаємо, слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бугіль відмовив адвокатам у задоволенні клопотання щодо залишення без розгляду клопотання прокуратури продовжити арешт народному депутату Надії Савченко.