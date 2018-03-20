Прокуратура просит Интерпол объявить в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина направила в Генеральный секретариат Интерпола материалы по розыску гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина, подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, Департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный Секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина РФ В.Тюрина для вынесения его на учет в качестве разыскиваемого лица", - сказала пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, подозреваемый в убийстве экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск.
Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).
Напомним, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.