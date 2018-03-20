Прокуратура просить Інтерпол оголосити в розшук підозрюваного у вбивстві Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна направила до Генерального секретаріату Інтерполу матеріали стосовно розшуку громадянина Російської Федерації Володимира Тюріна, підозрюваного у вбивстві колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“За матеріалами столичної прокуратури, яка проводить розслідування за фактом умисного вбивства екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова, Департаментом карного розшуку Нацполіції України до Генерального Секретаріату Інтерполу направлено матеріали стосовно громадянина РФ В.Тюріна для постановлення його на облік як розшукувану особу”, — сказала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, підозрюваного у вбивстві екс-депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова Володимира Тюріна оголошено у загальнонаціональний розшук.
Йому інкримінують ст.115 ч.2 пп.6, 11 та 12 Кримінального кодексу (умисне вбивство вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів).
Нагадаємо, вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що мотивами вбивства Дениса Вороненкова стали особиста помста і політичні інтереси.