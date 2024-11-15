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Прокуратура просит для нардепа Шевченко арест без возможности залога

Прокуратура просит для нардепа Шевченко арест без возможности залога

Киев  •  УНН

 • 6285 просмотра

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Печерский суд начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене. Прокуратура просит арест на 60 дней без залога из-за распространения пророссийских нарративов.

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины. Прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога, передает корреспондент УНН.

"Перехожу к слушанию ходатайства по существу", - сказал судья.

Прокурор отметил, что подано ходатайство в суд с просьбой удовлетворить его и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Дополнение

Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с Россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.

Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

 В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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