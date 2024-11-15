Прокуратура просит для нардепа Шевченко арест без возможности залога
Киев • УНН
Печерский суд начал рассмотрение дела об избрании меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в госизмене. Прокуратура просит арест на 60 дней без залога из-за распространения пророссийских нарративов.
Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины. Прокуратура просит арестовать его без возможности внесения залога, передает корреспондент УНН.
"Перехожу к слушанию ходатайства по существу", - сказал судья.
Прокурор отметил, что подано ходатайство в суд с просьбой удовлетворить его и применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.
Дополнение
Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.
По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с Россией, не является сотрудником Главного управления разведки.
7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.
Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.
В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".
"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.