Прокуратура вернула государству земли на полтора миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Черниговская прокуратура вернула через суд 25 га заброшенных земель, розданных для фермерства. Стоимость возвращенных участков составила 1,5 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Землепользователь из села Довжик, которому был предоставлен участок площадью 25 га, умер еще в 2006 году. С тех пор земля находилась в запущенном состоянии и поросла кустарниками и деревьями.
Неопределенность с новым пользователем земельного участка исключила возможность распоряжения землей областным Госгеокадастром.
Районный суд Чернигова удовлетворил требования прокуратуры и вернул землю Госгеокадастру в Черниговской области.
Как сообщал УНН, Госгеонедра выставили на электронные торги 9 участков с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия и графита стоимостью более 100 млн гривен.