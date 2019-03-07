Прокуратура вернула государству земли на полтора миллиона гривен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112439 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116768 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119403 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119868 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 150238 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116664 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141157 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145114 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130470 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Прокуратура вернула государству земли на полтора миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 8157 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Черниговская прокуратура вернула через суд 25 га заброшенных земель, розданных для фермерства. Стоимость возвращенных участков составила 1,5 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Землепользователь из села Довжик, которому был предоставлен участок площадью 25 га, умер еще в 2006 году. С тех пор земля находилась в запущенном состоянии и поросла кустарниками и деревьями.

Неопределенность с новым пользователем земельного участка исключила возможность распоряжения землей областным Госгеокадастром.

Районный суд Чернигова удовлетворил требования прокуратуры и вернул землю Госгеокадастру в Черниговской области.

Как сообщал УНН, Госгеонедра выставили на электронные торги 9 участков с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия и графита стоимостью более 100 млн гривен.

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