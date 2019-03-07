Прокуратура вернула государству земли на полтора миллиона гривен

Землепользователь из села Довжик, которому был предоставлен участок площадью 25 га, умер еще в 2006 году. С тех пор земля находилась в запущенном состоянии и поросла кустарниками и деревьями.

Неопределенность с новым пользователем земельного участка исключила возможность распоряжения землей областным Госгеокадастром.

Районный суд Чернигова удовлетворил требования прокуратуры и вернул землю Госгеокадастру в Черниговской области.

Как сообщал УНН, Госгеонедра выставили на электронные торги 9 участков с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия и графита стоимостью более 100 млн гривен.