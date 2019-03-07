Прокуратура повернула державі землі на півтора мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Чернігівська прокуратура повернула через суд 25 га занедбаних земель, розданих для фермерства. Вартість повернених ділянок склала 1,5 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.
Землекористувач із села Довжик, якому була надана ділянка площею 25 га, помер ще у 2006 році. З тих пір земля перебувала у занедбаному стані та поросла чагарниками й деревами.
Невизначеність із новим користувачем земельної ділянки виключила можливість розпорядження землею обласним Держгеокадастром.
Районний суд Чернігова задовольнив вимоги прокуратури та повернув землю Держгеокадастру в Чернігівській області.
Як повідомляв УНН, Держгеонадра виставили на електронні торги 9 ділянок з покладами рідкоземельних порід, бурштину, берилію та графітів вартістю понад 100 млн гривень.