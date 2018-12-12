Прокуратура Польши закрыла дело в отношении экс-главы Украинского общества

"Когда украинцы пошли помолиться за погибших в Сагрини, один из участников, одетых в вышиванку "бандеровского" цвета со вставленным нагрудным знаком националистической партии "Свобода" выступил с речью, расхваливая УПА, Бандеру и Шухевича. Он сказал, что Бандера всегда будет национальным героем Украины, таким же, как для поляков Пилсудский", - сообщил Веслав Гук Общества чествования поляков замученных на Волыни с усадьбой в Замостье.

10 марта 2018, активисты вызвали полицию на заместителя председателя Волынского облсовета Александра Пирожик, который во время торжеств вспоминал Степана Бандеру. Полиция, прибывшая по вызову, проверила документы волынского политика, но решила не задерживать.



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"Расследование по этому делу о подозрении распространении тоталитарного и фашистского режима, 10 марта 2018 года, в Сагринии (правонарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 256 Уголовного кодекса - ред.), было прекращено за отсутствием признаков запрещенных действий", - информирует Артур Кубик, прокурор районной прокуратуры в Грубешове.



Как сообщал УНН, окружная прокуратура в польском городе Замостье прекратила следствие по поводу выступления бывшего председателя Украинского общества Григория Куприяновича во время памятных мероприятий в Сагрыни.



Напомним, Львовский областной совет принял решение объявить 2019-й годом Степана Бандеры.