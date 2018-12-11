Ще одна область проголосила 2019-й роком Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Львівська обласна рада прийняла рішення проголосити 2019-й роком Степана Бандери. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу облради.
"З нагоди відзначення у 2019 році 110-річчя з дня народження видатного політичного діяча, лідера та голови Проводу ОУН(б), політичного в’язня концтабору Заксенгаузен обласна рада проголосити на Львівщині 2019 рік Роком Степана Бандери", – йдеться в повідомленні.
Департамент внутрішньої та інформаційної політики ОДА і департаменту з питань культури, національностей та релігій ОДА мають напрацювати та погодити з профільною постійною комісією облради план заходів із відзначення Року Степана Бандери.
Крім того, депутати підтримали рішення проголосити 2019 рік Роком Організації українських націоналістів для належного відзначення 90-ї річниці Першого Конгресу українських націоналістів.
Нагадаємо, 26 липня Житомирська облрада оголосила 2019-й роком Степана Бандери.