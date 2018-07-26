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У Житомирській області 2019-й оголосили роком Бандери

У Житомирській області 2019-й оголосили роком Бандери

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 липня. УНН. На Житомирщині 2019-й оголосили роком Степана Бандери, повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради, передає УНН.

Відповідне рішення ухвалили на 17-й сесії Житомирської обласної ради. Таке рішення прийняли через те, що саме у 2019-му виповнюється 110 років від Дня народження ідеолога українського націоналізму.

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"Відповідно до цього рішення буде розроблено відповідний план заходів із відзначення дня народження Степана Бандери та передбачено кошти на фінансування заходів при формуванні бюджету на 2019 рік", - повідомили у облраді.

Окрім того, депутати рекомендували Житомирській міській раді при формуванні бюджету на наступний рік передбачити кошти на встановлення пам'ятника Бандері.

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