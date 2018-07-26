В Житомирской области 2019-й объявили годом Бандеры
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 июля. УНН. В Житомирской области 2019-й объявили годом Степана Бандеры, сообщает пресс-служба Житомирского областного совета, передает УНН.
Соответствующее решение было принято на 17-й сессии Житомирского областного совета. Такое решение приняли из-за того, что именно в 2019-м исполняется 110 лет со дня рождения идеолога украинского национализма.
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"Согласно этому решению будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры и предусмотрены средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019", - сообщили в облсовете.
Кроме того, депутаты рекомендовали Житомирскому городскому совету при формировании бюджета на следующий год предусмотреть средства на установку памятника Бандере.