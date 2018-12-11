Еще одна область провозгласила 2019-й годом Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Львовский областной совет принял решение объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу облсовета.
"По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и главы Провода ОУН (б), политического заключенного концлагеря Заксенхаузен областной совет провозгласить во Львовской области 2019 год Годом Степана Бандеры", – говорится в сообщении.
Департамент внутренней и информационной политики ОГА и департамента по вопросам культуры, национальностей и религий ОГА должны разработать и согласовать с профильной постоянной комиссией облсовета план мероприятий по празднованию Года Степана Бандеры.
Кроме того, депутаты поддержали решение провозгласить 2019 Годом Организации украинских националистов для надлежащего празднования 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.
Напомним, 26 июля Житомирский облсовет объявил 2019-й годом Степана Бандеры.