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Еще одна область провозгласила 2019-й годом Бандеры

Киев • УНН

 • 13326 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Львовский областной совет принял решение объявить 2019-й годом Степана Бандеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу облсовета.

Еще одна область провозгласила 2019-й годом Бандеры

"По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и главы Провода ОУН (б), политического заключенного концлагеря Заксенхаузен областной совет провозгласить во Львовской области 2019 год Годом Степана Бандеры", – говорится в сообщении.

Департамент внутренней и информационной политики ОГА и департамента по вопросам культуры, национальностей и религий ОГА должны разработать и согласовать с профильной постоянной комиссией облсовета план мероприятий по празднованию Года Степана Бандеры.

Кроме того, депутаты поддержали решение провозгласить 2019 Годом Организации украинских националистов для надлежащего празднования 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Напомним, 26 июля Житомирский облсовет объявил 2019-й годом Степана Бандеры.

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