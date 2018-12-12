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Прокуратура Польщі закрила справу щодо екс-голови Українського товариства

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Районна прокуратура в Грубешові, що на Польщі, припинила розгляд справи, щодо підозри про поширення фактів прославляння Степана Бандери під час вшанування загиблих українців в Сагрині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Наше Слово.


Прокуратура Польщі закрила справу щодо екс-голови Українського товариства

"Коли українці пішли помолитися за загиблих в Сагрині, один з учасників, одягнених у вишиванку "бандерівського" кольору зі вставленим нагрудним знаком націоналістичної партії "Свобода" виступив з промовою, розхвалюючи УПА, Бандеру і Шухевича. Він сказав, що Бандера завжди буде національним героєм України, таким же, як для поляків Пілсудський", – повідомив виданню Вєслав Гук з Товариства вшанування поляків помордованих на Волині з садибою у Замості.

10 березня 2018 року, активісти викликали поліцію на заступника голови Волинської облради Олександра Пирожик, який під час урочистостей згадував Степану Бандеру. Поліція, яка прибула за викликом, перевірила документи волинського політика, але вирішила не затримувати.

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"Розслідування у цій справі щодо підозри про поширення тоталітарного та фашистського режиму 10 березня 2018 року в Сагрінії (правопорушення, передбачене пунктом 1 статті 256 Кримінального кодексу - ред.), було припинено через відсутність ознак заборонених дій", – інформує Артур Кубік, прокурор районної прокуратури у Грубешові.

Як повідомляв УНН, окружна прокуратура у польському місті Замостя припинила слідство щодо виступу колишнього голови Українського товариства Григорія Купріяновича під час пам’ятних заходів у Сагрині.

Нагадаємо, Львівська обласна рада прийняла рішення проголосити 2019-й роком Степана Бандери.

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