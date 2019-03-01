Прокуратура передала дело Фукса полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины больше не расследует уголовное производство по факту незаконной выдачи специальных разрешений на пользование недрами Украины со стороны Государственной службы геологии и недр Украины. Делом, где в частности фигурирует компания "Ист Юроуп Петролеум" российского олигарха Павла Фукса, - занимается полиция. Об этом в ГПУ сообщили в ответ на запрос УНН.
Речь идет о расследовании уголовного производства № 42017000000000553, во время которого выявлена незаконная раздача спецразрешений на пользование недрами Украины со стороны Государственной службы геологии и недр Украины субъектам хозяйствования.
Кроме компании “Ист Юроуп Петролеум” фигурантом производства является “Аркона Газ Энергия”.
Последнее судебное решение по этому делу в госреестре датированное апрелем 2018 года. Тогда суд разрешил следователю ГПУ произвести выемку документов в “Аркона Газ Энергия” и “Ист Юроуп Петролеум”. Но уже в ноябре 2018 года дело было передано по подследственности в полицию.
“Сообщаем, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований 09.11.2018 подследственность уголовного производства № 42017000000000553 определено за Главным управлением Национальной полиции в Киевской области”, — сообщили в ГПУ.
Отметим, что в своих интервью куратор “Ист Юроуп Петролеум” Павел Фукс утверждает, что с главой МВД Арсеном Аваковым его связывает 25 лет дружбы.
Также напомним, 31 декабря, в последний день 2018 года государство в лице НАК Надра Украины продало свою долю в “Ист Юроуп Петролеум” в пользу еще одной компании с орбиты Фукса. По имеющимся данным, цена сделки была занижена в разы и составила всего 600 тыс. грн.
Компания “Ист Юроуп Петролеум” ранее называлась “Голден Деррик” и была связана с беглым министром Эдуардом Ставицким. НАК Надра Украины имела там 33%, а в уставный капитал в свое время внесла 11 млн грн бюджетных средств.
Получается, что потери бюджета составили не менее 10 млн грн, не считая потерянных газовых месторождений.
НАК Надра Украины и Госгеослужба категорически отказываются предоставлять копию решения о продаже государственной доли в “Ист Юроуп Петролеум”, хотя речь идет о недрах Украины — собственность украинского народа, которым этим соглашением вероятно нанесено миллионные убытки.