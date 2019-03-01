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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17538 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122647 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124338 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Прокуратура передала дело Фукса полиции

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины больше не расследует уголовное производство по факту незаконной выдачи специальных разрешений на пользование недрами Украины со стороны Государственной службы геологии и недр Украины. Делом, где в частности фигурирует компания "Ист Юроуп Петролеум" российского олигарха Павла Фукса, - занимается полиция. Об этом в ГПУ сообщили в ответ на запрос УНН.

Речь идет о расследовании уголовного производства № 42017000000000553, во время которого выявлена незаконная раздача спецразрешений на пользование недрами Украины со стороны Государственной службы геологии и недр Украины субъектам хозяйствования.

Кроме компании “Ист Юроуп Петролеум” фигурантом производства является “Аркона Газ Энергия”.

Последнее судебное решение по этому делу в госреестре датированное апрелем 2018 года. Тогда суд разрешил следователю ГПУ произвести выемку документов в “Аркона Газ Энергия” и “Ист Юроуп Петролеум”. Но уже в ноябре 2018 года дело было передано по подследственности в полицию.

“Сообщаем, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований 09.11.2018 подследственность уголовного производства № 42017000000000553 определено за Главным управлением Национальной полиции в Киевской области”, — сообщили в ГПУ.

Отметим, что в своих интервью куратор “Ист Юроуп Петролеум” Павел Фукс утверждает, что с главой МВД Арсеном Аваковым его связывает 25 лет дружбы.

Также напомним, 31 декабря, в последний день 2018 года государство в лице НАК Надра Украины продало свою долю в “Ист Юроуп Петролеум” в пользу еще одной компании с орбиты Фукса. По имеющимся данным, цена сделки была занижена в разы и составила всего 600 тыс. грн.

Компания “Ист Юроуп Петролеум” ранее называлась “Голден Деррик” и была связана с беглым министром Эдуардом Ставицким. НАК Надра Украины имела там 33%, а в уставный капитал в свое время внесла 11 млн грн бюджетных средств.

Получается, что потери бюджета составили не менее 10 млн грн, не считая потерянных газовых месторождений.
НАК Надра Украины и Госгеослужба категорически отказываются предоставлять копию решения о продаже государственной доли в “Ист Юроуп Петролеум”, хотя речь идет о недрах Украины — собственность украинского народа, которым этим соглашением вероятно нанесено миллионные убытки.

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