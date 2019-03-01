Прокуратура передала справу Фукса поліції

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Генеральна прокуратура України більше не розслідує кримінальне провадження за фактом незаконної видачі спецдозволів на користування надрами України з боку Державної служби геології та надр України. Справою, де зокрема фігурує компанія "Іст Юроуп Петролеум" російського олігарха Павла Фукса - займається поліція. Про це в ГПУ повідомили у відповідь на запит УНН.

Йдеться про розслідування кримінального провадження № 42017000000000553, під час якого виявлено незаконну роздачу спецдозволів на користування надрами України з боку Державної служби геології та надр України суб’єктам господарювання.

Крім компанії “Іст Юроуп Петролеум” фігурантом провадження є “Аркона Газ Енергія”.

Останнє судове рішення за цією справою в держреєстрі датоване квітнем 2018 року. Тоді суд дозволив слідчому ГПУ зробити виїмку документів у “Аркона Газ Енергія” та “Іст Юроуп Петролеум”. Але вже в листопаді 2018 році справа була передана за підслідністю в поліцію.

“Повідомляємо, що згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 підслідність кримінального провадження № 42017000000000553 визначено за Головним управлінням Національної поліції в Київській області”, — повідомили у ГПУ.

Відзначимо, що в своїх інтерв’ю куратор “Іст Юроуп Петролеум” Павло Фукс стверджує, що з главою МВС Арсеном Аваковим його пов’язує 25 років дружби.

Також нагадаємо, 31 грудня, в останній день 2018 року держава в особі НАК Надра України продало свою частку в “Іст Юроуп Петролеум” на користь ще однієї компанії з орбіти Фукса. За наявними даними, ціна угоди була занижена в рази і склала всього 600 тис. грн.

Компанія “Іст Юроуп Петролеум” раніше називалася “Голден Деррік” і була пов’язана з міністром-втікачем Едуардом Ставицьким. НАК Надра України мала там 33%, а в статутний капітал свого часу внесла 11 млн грн бюджетних коштів.

Тож виходить, що втрати бюджету сягнули щонайменше 10 млн грн, не враховуючи втрачені газові родовища.
НАК Надра України та Держгеослужба категорично відмовляються надавати копію рішення про продаж державної частки в “Іст Юроуп Петролеум”, хоча мова йде про надра України — власність українського народу, яким цією угодою ймовірно завдано мільйонних збитків.

Українські Національні Новини

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