Прокуратура передала в суд дело против банды, которая совершала вооруженные нападения в Киеве

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 2776 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 13289 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 36138 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 36293 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 24918 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 55379 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 102217 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 155049 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 140949 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71935 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 25561 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 33972 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 29067 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 32800 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 24922 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 25293 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 36138 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 36293 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 155049 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 140949 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 7446 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16696 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18656 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 20844 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23657 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Прокуратура передала в суд дело против банды, которая совершала вооруженные нападения в Киеве

Киев • УНН

 • 9080 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Столичная прокуратура передала в Оболонский районный суд Киева обвинительный акт в отношении банды, которая совершала разбойные нападения на граждан в Киеве и похищала крупные суммы денег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

Прокуратура передала в суд дело против банды, которая совершала вооруженные нападения в Киеве

"По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в прокуратуре, пять членов преступной банды в течение 2017 года совершили 3 разбойных нападения на жителей столицы, завладев средствами последних на общую сумму более 14 млн грн.

Отмечается, что после совершения последнего преступления, а именно 14 ноября 2017 года злоумышленников удалось задержать "по горячим следам" на территории Деснянского района столицы.

Во время обыска, по данным прокуратуры, у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, большое количество государственных номерных знаков, орудия для разбития стекла, перчатки, балаклавы, биту, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, а также другие вещественные доказательства.

В прокуратуре добавили, что суд продлил им меру пресечения виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

Как сообщал УНН, харьковская полиция завершила досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, суд уже взял их под стражу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12