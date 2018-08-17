Прокуратура передала до суду справу проти банди, яка вчиняла збройні напади у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Столична прокуратура передала до Оболонського районного суду Києва обвинувальний акт щодо банди, яка вчиняла розбійні напади на громадян у Києві і викрадала великі суми коштів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.
"За результатами досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - зазначили у прес-службі.
Як розповіли у прокуратурі, п’ять членів злочинної банди протягом 2017 року вчинили 3 розбійних напади на мешканців столиці, заволодівши коштами останніх на загальну суму понад 14 млн грн.
Зазначається, що після вчинення останнього злочину, а саме 14 листопада 2017 року зловмисників вдалося затримати "по гарячих слідах" на території Деснянського району столиці.
Під час обшуку, за даними прокуратури, у затриманих вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, велику кількість державних номерних знаків, знаряддя для розбиття скла, рукавиці, балаклави, биту, велику кількість мобільних телефонів та сім-карт, а також інші речові докази.
У прокуратурі додали, що суд продовжив їм запобіжний захід вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці.
Як повідомляв УНН, харківська поліція завершила досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи, суд вже взяв їх під варту.