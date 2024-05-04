Прокуратура начала расследование в результате вражеского обстрела Харькова 4 мая

Ночью 4 мая войска рф атаковали Харьков беспилотниками: пострадали четверо мирных жителей, среди них ребенок. Об этом сообщили в Харьковской прокуратуре, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в ночь на 4 мая вооруженные силы рф осуществили запуск БпЛА по Харькову.

Под вражескими ударами оказался Основянский район города. Около 1:00 в результате падения обломков БпЛА зафиксировано попадание в станции технического обслуживания и складские помещения. Произошли пожары. говорится в сообщении.

Также повреждены жилые дома. Пострадали четыре человека. У трех женщин - острая реакция на стресс. 13-летняя девочка получила телесные повреждения, она госпитализирована в больницу.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС