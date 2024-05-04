Прокуратура почала розслідування внаслідок ворожого обстрілу Харкова 4 травня
Київ • УНН
У ніч на 4 травня російські війська атакували Харків за допомогою безпілотників, поранивши чотирьох цивільних, у тому числі дитину, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.
Вночі 4 травня війська рф атакували Харків безпілотниками: постраждали четверо мирних мешканців, серед них дитина. Про це повідомили у Харківській прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, в ніч на 4 травня збройні сили рф здійснили запуск БпЛА по Харкову.
Під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі.
Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС04.05.24, 08:05 • 74025 переглядiв