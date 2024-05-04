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Прокуратура почала розслідування внаслідок ворожого обстрілу Харкова 4 травня

Прокуратура почала розслідування внаслідок ворожого обстрілу Харкова 4 травня

Київ • УНН

 • 43816 перегляди

У ніч на 4 травня російські війська атакували Харків за допомогою безпілотників, поранивши чотирьох цивільних, у тому числі дитину, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.

Вночі 4 травня війська рф атакували Харків безпілотниками: постраждали четверо мирних мешканців, серед них дитина. Про це повідомили у Харківській прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 4 травня збройні сили рф здійснили запуск БпЛА по Харкову.

Під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі.

йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС04.05.24, 08:05 • 74025 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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