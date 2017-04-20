Прокуратура Крыма предъявила иск к российской авиакомпании за долг

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30502 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97056 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113922 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114878 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111554 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103571 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106845 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103390 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151996 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Прокуратура Крыма предъявила иск к российской авиакомпании за долг

Прокуратура Крыма предъявила иск к российской авиакомпании за долг

Киев  •  УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Прокуратура АР Крым заявила иск к российской авиакомпании, которая задолжала за аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации более 10 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

"Обеспечивая защиту интересов государства в судебном порядке, прокуратурой Автономной Республики Крым предъявлен иск к компании-должнику, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию, о взыскании 354,4 тыс. евро, что составляет более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Автономной Республики Крым установлено, что российской авиакомпанией вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года и Воздушного кодекса Украины не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

Как сообщал УНН 19 апреля, суд ООН определит рассмотрение иска Украина по сути в мае.

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