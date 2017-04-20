Прокуратура Крыма предъявила иск к российской авиакомпании за долг

"Обеспечивая защиту интересов государства в судебном порядке, прокуратурой Автономной Республики Крым предъявлен иск к компании-должнику, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию, о взыскании 354,4 тыс. евро, что составляет более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Автономной Республики Крым установлено, что российской авиакомпанией вопреки требованиям Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года и Воздушного кодекса Украины не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

Как сообщал УНН 19 апреля, суд ООН определит рассмотрение иска Украина по сути в мае.