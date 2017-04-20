Прокуратура Криму подала позов до російської авіакомпанії за борг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Прокуратура АР Крим заявила позов до російської авіакомпанії, яка заборгувала за аеронавігаційні послуги в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем у межах Сімферопольського району польотної інформації понад 10 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.
"Забезпечуючи захист інтересів держави в судовому порядку, прокуратурою Автономної Республіки Крим пред’явлено позов до компанії-боржника, яка здійснює щоденні польоти на тимчасово окуповану територію, про стягнення 354,4 тис. євро, що становить понад 10 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим встановлено, що російською авіакомпанією всупереч вимогам Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів 1981 року та Повітряного кодексу України не сплачено кошти за отримані аеронавігаційні послуги в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем у межах Сімферопольського району польотної інформації.
Як повідомляв УНН 19 квітня, суд ООН визначить розгляд позову України по суті у травні.