Прокуратура ФРГ проверит российский дом науки и культуры в Берлине

Детали

По данным немецких СМИ, организация, которая руководит им, находится под санкциями в связи с войной в Украине. Экс-депутат бундестага от “зеленых” Фолькер Бек подал жалобу властям на российский дом.

“Невозможно представить, что в ФРГ ведут пропаганду Кремля, когда в Украине гибнут люди”, — заявил он.

Напомним,

Два музейных оператора хотят выставить подбитую российскую военную технику в Берлине, но их заявка была отклонена. Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник требует согласования и обращается к руководящему бургомистру Берлина Франциске Гиффай.