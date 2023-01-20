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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Прокуратура ФРГ проверит российский дом науки и культуры в Берлине

Киев • УНН

 • 1424287 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Так называемый "Русский дом" в столице Германии, официально работающий как научно-культурный центр, заподозрили в нарушении немецкого закона о внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Прокуратура ФРГ проверит российский дом науки и культуры в Берлине

Детали

По данным немецких СМИ, организация, которая руководит им, находится под санкциями в связи с войной в Украине. Экс-депутат бундестага от “зеленых” Фолькер Бек подал жалобу властям на российский дом.

“Невозможно представить, что в ФРГ ведут пропаганду Кремля, когда в Украине гибнут люди”, — заявил он.

Напомним,

Два музейных оператора хотят выставить подбитую российскую военную технику в Берлине, но их заявка была отклонена. Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник требует согласования и обращается к руководящему бургомистру Берлина Франциске Гиффай.

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