Прокуратура ФРГ проверит российский дом науки и культуры в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Так называемый "Русский дом" в столице Германии, официально работающий как научно-культурный центр, заподозрили в нарушении немецкого закона о внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
По данным немецких СМИ, организация, которая руководит им, находится под санкциями в связи с войной в Украине. Экс-депутат бундестага от “зеленых” Фолькер Бек подал жалобу властям на российский дом.
“Невозможно представить, что в ФРГ ведут пропаганду Кремля, когда в Украине гибнут люди”, — заявил он.
Напомним,
Два музейных оператора хотят выставить подбитую российскую военную технику в Берлине, но их заявка была отклонена. Тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник требует согласования и обращается к руководящему бургомистру Берлина Франциске Гиффай.