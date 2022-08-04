У Берліні не погодили виставку підбитих російських танків: посол Мельник каже про скандал

Так, посол України в Німеччині з обуренням відреагував на відміну виставки підбитих російських танків перед посольством росії в Берліні.

Цитата

"Це скасування - справжній скандал! Я звертаюся до мера Франциски Гіффай і районного управління Мітте скасувати це дивне рішення та дозволити танкову виставку в Берліні. Це означатиме справжню солідарність з Україною", - зазначив Мельник у Twitter.

Деталі

При цьому Tagesspiegel зазначає, що, на переконання Мельника, "знищена російська військова техніка, яка буде виставлена ​​в самому серці Берліна, має дати людям у Німеччині безпосереднє відчуття жорстокої війни на знищення". "Тому українці шоковані тим, що районне управління Мітте відхилило цю заяву із абсолютно надуманим обґрунтуванням", - додав посол.

Додамо, Мельник йде з посади, 9 липня Президент України Володимир Зеленський звільнив його. Однак, він залишиться працювати на дипломатичному фронті.

Diese Absage ist ein echter Skandal! Ich appelliere an die Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey und das Bezirksamt Mitte, diese merkwürdige Entscheidung zurückzunehmen & die Panzer-Ausstellung in Berlin zuzulassen. Das hieße wahre Solidarität mit der Ukraine @ennolenze https://t.co/qibyR24oNe pic.twitter.com/kQWuMYbzEi

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков у червні анонсував, що плануються виставки пошкодженої російської техніки у столицях Європи.