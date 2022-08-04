В Берлине не согласовали выставку подбитых российских танков: посол Мельник говорит о скандале

Так, посол Украины в Германии с негодованием отреагировал на отмену выставки подбитых российских танков перед посольством россии в Берлине.

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"Эта отмена - настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру Франциски Гиффай и районному управлению Митте отменить это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это будет означать настоящую солидарность с Украиной", - отметил Мельник в Twitter.

Детали

При этом Tagesspiegel отмечает, что, по убеждению Мельника, "уничтоженная российская военная техника, которая будет выставлена ​​в самом сердце Берлина, должна дать людям в Германии непосредственное чувство жестокой войны на уничтожение". "Поэтому украинцы в шоке от того, что районное управление Митте отклонило эту заявку с абсолютно надуманным обоснованием", - добавил посол.

Добавим, Мельник уходит с должности, 9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил его. Однако он останется работать на дипломатическом фронте.

Diese Absage ist ein echter Skandal! Их appelliere an die Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey und das Bezirksamt Mitte, diese merkwürdige Entscheidung zurückzunehmen & die Panzer-Ausstell Das hieße wahre Solidarität mit der Ukraine @ennolenze https://t.co/qibyR24oNe pic.twitter.com/kQWuMYbzEi

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников в июне анонсировал, что планируются выставки поврежденной российской техники в столицах Европы.