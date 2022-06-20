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Резніков: знищену російську техніку повезуть на виставку у столиці Європи

Резніков: знищену російську техніку повезуть на виставку у столиці Європи

Київ • УНН

 • 257347 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Polsat News, що планується виставка пошкодженої російської техніки у столицях Європи, пише УНН.

З його слів, російські генерали хочуть, щоб у Лісабоні були їхні танки.

Цитата

"Ми допоможемо тому, щоб російські танки опинилися в Європі, але у вигляді уламків. Ми плануємо виставки пошкодженої російської техніки. Ми почнемо з Варшави, потім Берліна, Парижа, Мадрида і, нарешті, Лісабона", - заявив Олексій Резніков.

Деталі

На запитання, чи закінчить війну в Україні відсторонення путіна від влади, Резніков відповів, що ні.

"Я ніколи не думав, що тільки одна людина в росії ненавидить Україну. Весь кремль проводить імперську політику. Саме з ним треба боротися", - пояснив міністр.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33,8 тис. осіб, 1477 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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