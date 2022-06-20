Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 33,8 тис. окупантів та ще 9 ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1477 (+9),



бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11),



артилерійських систем – 749 (+4),



РСЗВ - 238 (+3),



засобів ППО - 98 (+0),



літаків – 216 (+0),



гелікоптерів – 181 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),



крилатих ракет - 130 (+0),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4),



спеціальної техніки - 55 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що у Брянській області рф окупанти розгорнули новий ракетний дивізіон.