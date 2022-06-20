Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 33,8 тис. окупантів та ще 9 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 33,8 тис. осіб, 1477 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1477 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 3588 (+11),
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- артилерійських систем – 749 (+4),
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- РСЗВ - 238 (+3),
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- засобів ППО - 98 (+0),
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- літаків – 216 (+0),
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- гелікоптерів – 181 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
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- крилатих ракет - 130 (+0),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4),
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- спеціальної техніки - 55 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляє, що у Брянській області рф окупанти розгорнули новий ракетний дивізіон.